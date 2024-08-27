Челябинская область вошла в число самых грязных промышленных регионов

Южный Урал вошел в десятку российских регионов по количеству промышленных отходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году промышленные предприятия Челябинской области произвели более четверти миллиарда тонн отходов.
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