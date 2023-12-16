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Сергей Морозов о бое Рахмонов – Томпсон:  «Если Шавкат будет давить на Томпсона, он его удосрочит»

Казахстанский боец Сергей Морозов сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона: «Я думаю, если Шавкат навяжет борьбу в ближнем бою, если будет давить на Томпсона, сближаться с ним, бить, бороться — считаю, проблем не ожидается: Шавкат его удосрочит.

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