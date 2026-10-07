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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🏗Исследование: В третьем квартале стоимость квартир в новостройках Волгограда выросла на 7,3% По данным сервиса «Мир квартир», несмотря на то, что процентные ставки по ипотеке не снижаются, цены на новое жилье стремительно растут.

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