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Шойгу обвинил Киев в применении тактики «выжженной земли» в Донбассе

Шойгу обвинил Киев в применении тактики «выжженной земли» в Донбассе

MOD Russia/via Globallookpress.com Российская сторона прилагает максимум усилий по налаживанию мирной жизни на освобожденных от украинских националистов территориях, в то время как киевский режим продолжает использовать тактику «выжженной земли».

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