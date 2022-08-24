MOD Russia/via Globallookpress.com Российская сторона прилагает максимум усилий по налаживанию мирной жизни на освобожденных от украинских националистов территориях, в то время как киевский режим продолжает использовать тактику «выжженной земли».
MOD Russia/via Globallookpress.com Российская сторона прилагает максимум усилий по налаживанию мирной жизни на освобожденных от украинских националистов территориях, в то время как киевский режим продолжает использовать тактику «выжженной земли».
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