Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп договорился о поставках российского дизеля на американский рынок из-за того, что ему необходимо заручиться поддержкой народа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.
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нам больше скидок и пусть влияют на европу