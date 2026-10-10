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"Люди в ярости": политолог объяснил желание США получить поставки дизеля из РФ

"Люди в ярости": политолог объяснил желание США получить поставки дизеля из РФ

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп договорился о поставках российского дизеля на американский рынок из-за того, что ему необходимо заручиться поддержкой народа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

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