Тест: хорошо ли вы знаете телеканал «Мир»?

За какой кнопкой закреплен телеканал «Мир» в России? По каким цветам можно узнать наш логотип? И какие уникальные программы снимает и показывает телеканал? Специально ко дню рождения «Мира» мы подготовили для вас тест на знание нашего канала.
За какой кнопкой закреплен телеканал «Мир» в России? По каким цветам можно узнать наш логотип? И какие уникальные программы снимает и показывает телеканал? Специально ко дню рождения «Мира» мы подготовили для вас тест на знание нашего канала.
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