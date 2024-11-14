Жители Мариуполя рассказали о возвращении домой из-за границы

Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН рассказал, что уехавшие на Запад граждане Украины массово переезжают и обосновываются в новых российских регионах (Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях) .