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Жители Мариуполя рассказали о возвращении домой из-за границы

Жители Мариуполя рассказали о возвращении домой из-за границы

Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН рассказал, что уехавшие на Запад граждане Украины массово переезжают и обосновываются в новых российских регионах (Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях) .

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