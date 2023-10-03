Бывший глава ЖДМ, задержанный в Бельгии, а затем экстрадированный, освобожден от ограничений. Реакция Стамате

Председатель Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате отреагировала на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что бывший глава Молдавской железной дороги Юрий Топалэ, задержанный в Бельгии, а затем экстрадированный, освобожден от ограничений.