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Родион Мирошник сообщил о гибели 35 детей с начала года

Родион Мирошник сообщил о гибели 35 детей с начала года

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года жертвами действий украинских вооруженных формирований стали более 35 несовершеннолетних.

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