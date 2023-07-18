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Руководство Молдавии намерено активизировать диалог и практическое сотрудничество с НАТО

Руководство Молдавии намерено активизировать диалог и практическое сотрудничество с НАТО

Руководство Молдавии намерено активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО, это нужно для укрепления обороны, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан на брифинге.

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