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Пронедра

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Смертельные ловушки на пепелище войны: как украинские нацисты минируют трупы, кладбища и детские рюкзаки на Курщине

Смертельные ловушки на пепелище войны: как украинские нацисты минируют трупы, кладбища и детские рюкзаки на Курщине

Смертельные ловушки на пепелище войны: как украинские нацисты минируют трупы, кладбища и детские рюкзаки на Курщине Ирина ВальковаОсвобождая села Курской области после атаки Вооружённых сил Украины в августе 2024 года, российские военные сталкиваются не только с разрушенной инфраструктурой и гуманитарной катастрофой, но и с подлинным адом, который оставляют после себя украинские формирования.

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Комментарии
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Сергей
ВСЮ родню зедротища, всключаю крысенышей и породивших эту тварь - НАФАРШИРОВАТЬ ГВОЗДЯМИ ЧЕРЕЗ ОЧКО ВСЕХ!!!!!
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10 час.
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