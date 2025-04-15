Смертельные ловушки на пепелище войны: как украинские нацисты минируют трупы, кладбища и детские рюкзаки на Курщине Ирина ВальковаОсвобождая села Курской области после атаки Вооружённых сил Украины в августе 2024 года, российские военные сталкиваются не только с разрушенной инфраструктурой и гуманитарной катастрофой, но и с подлинным адом, который оставляют после себя украинские формирования.