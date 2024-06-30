Разворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский вектор

Спектр направлений взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества энергетикой отнюдь не ограничивается Предстоящий, по данным индийских источников, 8 июля официальный визит в Россию переизбранного недавно на третий срок по результатам парламентских выборов премьер-министра Нарендры Моди призван обозначить новый качественный этап в двустороннем партнерстве и, в целом, в стратегии РФ по развороту на Восток.