Россия вводит неофициальный нижний предел экспортных цен на пшеницу

Стоимость европейской пшеницы выросла на 1% в четверг после того, как правительство США понизило прогнозы мирового урожая пшеницы в этом сезоне, но жесткая конкуренция со стороны черноморского происхождения ограничила рост.
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