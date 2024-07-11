Максим Аверин: «Наше различие с Брагиным только в том, что я не врач»

Актёр рассказал «Юго-Восточному курьеру» о критериях успеха Максима Аверина представлять читателям нет нужды: в «творческом чемодане» заслуженного артиста России — более 70 фильмов и участие во множестве телепроектов.
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