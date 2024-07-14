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Политические «традиции»: история покушений на президентов США

Политические «традиции»: история покушений на президентов США

Дональд Трамп — далеко не первый видный политик в США, на которого было совершено покушение. Ход истории Соединённых Штатов неоднократно менялся насильственным путём: от убийства Авраама Линкольна после окончания Гражданской войны до гибели Джона Кеннеди.

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