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Хакан Демир: «Сборная России будет прогрессировать. У нее большое будущее»

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир подвел итоги товарищеского матча с командой России (59:72). «Сегодняшняя игра была очень жесткой физически, далась она нам непросто.

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