Как появились слухи о новой мобилизации и чего ожидать россиянам: разбор «ФедералПресс»

В Кремле вновь заявили, что в России не планируются проведение мобилизации. Слухи, возникающие в западных СМИ на протяжении нескольких месяцев, опровергают в нашей стране на всех уровнях – от депутатов Госдумы до зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
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