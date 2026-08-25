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ФедералПресс

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Как появились слухи о новой мобилизации и чего ожидать россиянам: разбор «ФедералПресс»

Как появились слухи о новой мобилизации и чего ожидать россиянам: разбор «ФедералПресс»

В Кремле вновь заявили, что в России не планируются проведение мобилизации. Слухи, возникающие в западных СМИ на протяжении нескольких месяцев, опровергают в нашей стране на всех уровнях – от депутатов Госдумы до зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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