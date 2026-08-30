Слуцкий назвал фаворитов ЛЧ: «Буду переживать чуть больше за «ПСЖ» и за «Арсенал»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал фаворитов Лиги чемпионов-2026/27.Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал фаворитов Лиги чемпионов-2026/27.
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