Трипстер выявил, что 60% петербуржцев предпочитают замковые экскурсии

Сервис «Трипстер» выявил различия в предпочтениях москвичей и петербуржцев по городским экскурсиям. Жители Санкт-Петербурга выбрали замком и театральными закулисьями, а москвичи - музеи.
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