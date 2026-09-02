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Новым начальником полиции Забайкалья назначен генерал-майор Александр Сутягин

Новым начальником полиции Забайкалья назначен генерал-майор Александр Сутягин

Замруководителя ГУ МВД по Саратовской области, начальник главного следственного управления генерал-майор юстиции Александр Сутягин возглавил УМВД России по Забайкальскому краю.

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