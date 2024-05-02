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Рыбаки под надзором: в Актау продолжаются рейды на побережье

Рыбаки под надзором: в Актау продолжаются рейды на побережье

В областном центре продолжается широкомасштабная рыбоохранная акция  "осетр-2024". В период нереста сотрудники охраны природы и полиции ежегодно объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы для обеспечения миграции рыб, в том числе осетровых, в нерестилища.

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