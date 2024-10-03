Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» в четверг, 3 октября, предложил подумать, какие дополнительные меры могут помочь повышению культуры речи в России на фоне всеобщей цифровизации.
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