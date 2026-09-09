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WSJ пишет о снижении доходов Ирана от экспорта нефти из-за морской блокады США

WSJ пишет о снижении доходов Ирана от экспорта нефти из-за морской блокады США

Нефтяной кризис Ирана выходит на новый уровень. Американская морская блокада уже не просто осложняет экспорт, а начинает напрямую бить по способности Тегерана получать валютную выручку от главного экспортного товара.

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