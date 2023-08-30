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Ростов — Локомотив: прогноз на матч 30.08.2023, Кубок России, групповой этап, 3 тур

Ростов — Локомотив: прогноз на матч 30.08.2023, Кубок России, групповой этап, 3 тур

30 августа в Ростов-на-Дону состоится матч 3 тура группового этапа Фонбет Кубка России. «Ростов» в родных стенах будет принимать столичный клуб «Локомотив».

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