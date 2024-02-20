Московский суд заочно арестовал Гозмана за дискредитацию ВС РФ и распространение фейков.В России мы Гозмана видимо более не увидим.
Гозман заочно арестован
Комментарии
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лл
лина любимцева
У нас "своих" арестовывают уже после того, как они смылись из России.
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16 час.
Балу -
А может лучше ледорубом его?... "Новичок"-то не помогает..)))
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15 час.
павел свиридов
Ну наконец-то!Эта косая тварь давно выпрашивала,чтобы стать "знаменем" борьбы с "режЫмом"! Такие долго не живут, понадобится сакральная жертва - вот и кандидат!
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13 час.
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