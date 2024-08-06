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Царьград

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Прикамье уступило Свердловской области по доступности бензина

Прикамье уступило Свердловской области по доступности бензина

С начала года стоимость этого вида топлива в регионе увеличилась на 3,8%.В Пермском крае на среднюю зарплату можно купить 1099 литров бензина марки АИ-92.

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