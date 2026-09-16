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МОСИНФОРМ

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Проект «Молодежь Москвы» реализует комплексную программу патриотического воспитания

Проект «Молодежь Москвы» реализует комплексную программу патриотического воспитания

Патриотический клуб «Город героев Москва» с февраля объединяет ветеранов боевых действий, представителей ведомственных структур и обладателей высоких государственных наград.

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