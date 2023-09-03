Всем привет! Рады поделиться с вами приятными новостями: - Мы стали участником программы «Сделано в Москве», а значит присоединились к команде локальных брендов любимого города! - Наш бренд Eviry принимает участие в выставке в рамках Московского Урбанистического форума в Лужниках.