Шри-Ланка не продлит долгосрочные туристические визы россиян

Генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью AFP объявил о том, что правительство Шри-Ланки больше не будет продлевать долгосрочные туристические визы гражданам России и Украины.
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