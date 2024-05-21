Мастер гостеприимства из Нижегородской области стала обладателем гран-при финала проекта «Лига экскурсоводов»

Мастер гостеприимства Надежда Фомичева из Нижегородской области стала обладателем гран-при в номинации «Культурно-познавательная экскурсия» программы «Лига экскурсоводов», которая была реализована президентской платформой «Россия — страна возможностей», российским обществом «Знание» и программой Росмолодежи «Больше чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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