Трамп объявил о создании «ИИ-сил» и назначении нового «царя ИИ»

Это происходит прямо перед встречей с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп заявил о планах назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого уже неофициально называют «царем ИИ», а также создать специальные «ИИ силы» (по аналогии с Космическими силами США).