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Трамп объявил о создании «ИИ-сил» и назначении нового «царя ИИ»

Трамп объявил о создании «ИИ-сил» и назначении нового «царя ИИ»

Это происходит прямо перед встречей с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп заявил о планах назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого уже неофициально называют «царем ИИ», а также создать специальные «ИИ силы» (по аналогии с Космическими силами США).

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