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Царьград

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Европа инвестирует 800 миллиардов евро в перевооружение: план ЕС до 2027 года

Европа инвестирует 800 миллиардов евро в перевооружение: план ЕС до 2027 года

Евросоюз планирует перевооружение, инвестируя 800 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули важность создания военного производства в ЕС.

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