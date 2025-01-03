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Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест президента Южной Кореи

Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест президента Южной Кореи

Южнокорейское управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих приостановило исполнение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля из-за препятствий со стороны службы президентской охраны.

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