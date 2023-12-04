Откуда у пенсионеров миллионы для мошенников?

Значит у людей был уже опыт вложения финансов. А это же болезнь, таким хочется все больше и больше. А тут бац...вторая смена. Мошенники. На каждого мошенника найдется еще круче....такова карма)) Ну и конечно, у таких уже психика "двинутая". Больше, больше. больше... Чего уже больше...не важно.

Майя Maja

Современные пожилые люди и пенсионеры, несмотря на то, что вот уже больше 30 лет существуют в демократической системе рыночных отношений, большую часть своей жизни просуществовали именно в советской реальности. Именно ту часть, когда формируются основная система ценностей, представлений об окружающем мире, отношения к людям и явлениям и, соответственно, базовое доверие к людям вообще. И это можно назвать "советской картиной мира". Вероятность совершения мошенничества в отношении лиц пожилого возраста связана с идеологической виктимностью, обусловленной образом мышления человека из социалистического общества. Одна из основных задач мошенников при непосредственном контакте с потенциальной жертвой – отвлечение внимания и выключение критической составляющей мышления "клиента". Отсюда и быстрая речь скороговоркой, и активная жестикуляция, часто монотонная и однообразная. Это необходимо, чтобы ввести человека в некий транс, когда сознание почти теряет связь с логикой и объективной оценкой ситуации. Вот здесь и необходима способность здраво взглянуть на происходящее "со стороны". Это, по мнению психологов КФУ, и должно стать одним из основных навыков, чтобы избежать участи жертвы мошенников. Однако надо помнить, что полностью исключать возможность попадания в такую ситуацию нельзя никогда: "предупреждён – значит, вооружён".