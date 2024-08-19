Устенко о повторах музыки у фигуристов: «Нет таких правил, что если у вас одинаковая, давайте на цу-е-фа скинемся. Лучше доказать, что твой вариант самый крутой»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. – В интервью по окончании сезона вы шутили, что снова возьмете музыку из «Дюны» для произвольного танца, а оказалось, что это главный тренд сезона – и за рубежом, и в России.