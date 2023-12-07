Китай призывает ЕС приложить совместные усилия для здорового и стабильного развития двусторонних отношений -- МИД КНР

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Европейский союз совместно с Китаем создаст благоприятную атмосферу для предстоящей встречи руководителей Китая и ЕС и приложит совместные усилия для здорового и стабильного развития китайско-европейских отношений.