Китай призывает ЕС приложить совместные усилия для здорового и стабильного развития двусторонних отношений -- МИД КНР

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Европейский союз совместно с Китаем создаст благоприятную атмосферу для предстоящей встречи руководителей Китая и ЕС и приложит совместные усилия для здорового и стабильного развития китайско-европейских отношений.
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