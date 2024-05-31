Мороженую печень, поставленную в соцучреждения Зауралья, забраковал Россельхознадзор

На днях, в ходе анализа информации, внесенной в базу данных «Меркурий», межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение со стороны ООО «Транспортная компания Тоболтранс», зарегистрированного в городе Куртамыш Курганской области.
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