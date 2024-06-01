Гайд по сбору грибов для челябинцев: где и как искать урожай

Сезон грибов в Челябинской области начался в апреле и будет продолжаться до октябрьских заморозков. За сбор каких видов могут посадить, о самых урожайных местах прошлого сезона и ядовитых грибах в челябинских лесах — рассказывает URA.
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