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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Гайд по сбору грибов для челябинцев: где и как искать урожай

Сезон грибов в Челябинской области начался в апреле и будет продолжаться до октябрьских заморозков. За сбор каких видов могут посадить, о самых урожайных местах прошлого сезона и ядовитых грибах в челябинских лесах — рассказывает URA.

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