Традиции праздника Курбан-байрам: 6 июня у мусульман большое событие Ольга БезродняяКурбан-байрам, или Праздник жертвоприношения, — это один из самых значимых праздников в исламском календаре, который отметят 6 июня.
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