Persona 5: The Phantom X выходит на рынок Китая в апреле 2024 года Компания Perfect World Games объ...

Persona 5: The Phantom X выходит на рынок Китая в апреле 2024 годаКомпания Perfect World Games объявила, что предстоящая бесплатная мобильная игра Persona 5: The Phantom X, созданная совместно с Atlus, выйдет в Китае 12 апреля 2024 года.
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