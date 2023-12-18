Сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома двух пенсионеров

В Каменске-Уральском патруль Росгвардии спас из горящего дома пожилую семейную пару. Экипаж в составе прапорщика полиции Романа Сажаева, сержанта полиции Ивана Морозова и младшего сержанта полиции Арсения Безукладникова патрулировали улицу Красноармейскую, когда увидели, что горит кровля частного жилого дома.
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