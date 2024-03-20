Детская олимпиада «Маленький чемпион» пройдет в Питкяранте

В спортивном мероприятии могут принять участие семьи с детьми от 6 месяцев до 11 лет (0+) Детская олимпиада «Маленький чемпион» для семей детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (включительно) в шестой раз пройдет в городе Питкяранта.
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