Детская олимпиада «Маленький чемпион» пройдет в Питкяранте

В спортивном мероприятии могут принять участие семьи с детьми от 6 месяцев до 11 лет (0+) Детская олимпиада «Маленький чемпион» для семей детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (включительно) в шестой раз пройдет в городе Питкяранта.