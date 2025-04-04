Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Тарифы не затронули тех, кого Трамп побаивается! И усугублять отношения не хочет.Титов назвал пошл...
  • Геннадий Бережнов
    То чего они лишились из вооружения им поставят, вот только народ в Киеве убывает ежедневно до тысячи чел. Однако прих...Раскрыты потери В...
  • Владимир Алтайцев
    Ничто не ново  под Луной. Европа  с момента  созданий  в ней  государств  всегда  была  мут ным  зловонным  котлом  л...Чтобы разжечь укр...

Стало известно об уничтожении охотников за дронами под Киевом

Стало известно об уничтожении охотников за дронами под Киевом

Российские войска уничтожили подразделение охотников за дронами в Броварах Киевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх