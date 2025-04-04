Стало известно об уничтожении охотников за дронами под Киевом

Российские войска уничтожили подразделение охотников за дронами в Броварах Киевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
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