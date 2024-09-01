Пол о вылете Джоковича и Алькараса с US Open: «Они выиграли много турниров, так что не буду их особо жалеть»

– Смотрели ли вы матчи их матчи? – Да. – Что вы об этом думаете? Чувствуете ли вы большую усталость, чем обычно, из-за Олимпиады? – Вчера ночью я надеялся, что [Новак Джокович и Алексей Попырин] закончат пораньше, потому что хотел пойти спать.