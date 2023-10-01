Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником.Поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина с Днём Сухопутных войск опубликована на сайте Кремля.
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