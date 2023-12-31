ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Заявление руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова:"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии