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Спички - не игрушка

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ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Заявление руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова:"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

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