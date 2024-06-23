Путин указал на значение стабильности экономики в работе Минобороны

Президент России Владимир Путин отметил, что в экономике Минобороны нужна стабильность. Мнение главы государства, которое он высказал после встречи с военнослужащими и выпускниками высших военных учебных заведений, привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
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