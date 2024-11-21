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Дикий Юг - Природа Юга России

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Жена Петросяна отказалась от многих путешествий из-за СВО

Жена Петросяна отказалась от многих путешествий из-за СВО

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня  сообщают от том, что жена известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поделилась своими размышлениями о путешествиях в свете событий, связанных с текущей ситуацией в стране.

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