Жена Петросяна отказалась от многих путешествий из-за СВО

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают от том, что жена известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поделилась своими размышлениями о путешествиях в свете событий, связанных с текущей ситуацией в стране.
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