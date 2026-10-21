В Сахалинской области с 2027 года планируют ввести новую меру поддержки для женщин, которые хотят стать мамами, но опасаются воспитывать детей без помощи второго родителя.
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