Названы автомобили Tesla, которые почти не ломаются

На заре существования электромобили Tesla часто выступали объектом насмешек, а также страдали от множества неприятных поломок, включая проблемы с батареями, которые из-за различных дефектов могли воспламеняться.
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